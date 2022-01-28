Блогер Арсений Семеной, ранее задержанный в Каире, вернулся в Россию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Блогер Арсений Семеной (в соцсетях - Котов), ранее задержанный в Каире после конфликта с местными жителями, вернулся в Россию. Об этом в пятницу он сообщил в Instagram.

"Я наконец вернулся на Родину! Выражаю огромную благодарность всем, кто помог мне выбраться из этого ада", - написал блогер.

Семеной поблагодарил сотрудников российского консульства за оказанную помощь, а также своих подписчиков за то, что помогли обратить внимание общественности на его проблему. "Спасибо сотрудникам российского консульства, которые помогли в донесении информации до египетских правоохранителей и оказывали мне всевозможную помощь. Вы очень классные ребята, и я даже немного завидую вашей работе! И огромное спасибо всем вам, дорогие подписчики, за то, что помогли обратить внимание общественности на мою проблему и тем самым способствовали ее скорейшему решению!" - отметил он.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что блогера Арсения Семеного удалось освободить усилиями российских дипломатов. Ранее в посольстве РФ проинформировали, что вечером 26 января Семеной прогуливался и вел фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият-Нассер, также известном как "город мусорщиков". Ввиду нетерпимого отношения обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел с ними конфликт. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.