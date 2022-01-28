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Почти 800 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за заболеваемости ковидом и ОРВИ

Общее число зафиксированных в Свердловской области случаев COVID-19 составило более 216 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Около 800 классов в школах Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение, из них 684 - из-за выявления случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

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21 января в департаменте сообщали, что почти 70 классов в школах Екатеринбурга и почти 40 групп в детских садах переведены на удаленку из-за случаев коронавируса и ОРВИ.

"По данным на 28 января 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 792 класса - 12% от общего количества классов в школах Екатеринбурга - (НКВИ - 684, ОРВИ -108); 182 группы - 6% от общего количества групп в детских садах в Екатеринбурге (НКВИ - 131, ОРВИ - 51). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 216 068. Общее число выписанных достигло 189 165, общее число случаев смерти - 9 945.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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