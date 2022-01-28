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ТАСС совместно с ВТБ верифицировал 70 тыс. фотоснимков агентства 70-х годов

Как пояснили в в департаменте корпоративных коммуникаций агентства, именно на 1970-е годы пришелся расцвет творчества многих мастеров репортажной фотографии
Здание агентства ТАСС Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание агентства ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС в рамках совместного проекта с банком ВТБ за год верифицировало около 70 тыс. фотографий 1970-х годов, они доступны на сайте фотохроники ТАСС, а некоторые можно увидеть на выставке перед штаб-квартирой агентства. Об этом сообщили в пятницу в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

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"ТАСС при поддержке банка ВТБ продолжает верификацию и систематизацию исторического фонда фотографий агентства: в 2021 году масштабная исследовательская работа затронула порядка 70 тыс. фотографий за 1970-е годы. В рамках нее, в частности, была проведена категоризация и тегирование изображений в цифровом банке данных", - рассказали в департаменте.

Над проектом работали бильдредакторы, лингвисты, историки, искусствоведы, юристы, IT-разработчики, инженеры и другие специалисты. С каждым негативом или отпечатком велась индивидуальная работа: подтверждались авторские права, уточнялись даты съемок и запечатленные на снимках события, при необходимости корректировались подписи к кадрам на русском и английском языках. После атрибутирования все изображения были выпущены на сайт https://www.tassphoto.com/ru и стали доступны не только российским, но и иностранным пользователям.

"Фотоархив ТАСС - это золотой фонд репортажных фотографий и источник знаний об истории России и мира за последнее столетие. Сохранить память о ключевых событиях, сделать доступной эту информацию для российской и зарубежной аудитории - одна из важных задач агентства. Я рад, что эта ответственная работа, начатая нами в 2015 году, проходит при неизменном партнерстве банка ВТБ. В процессе верификации и систематизации архива было сделано немало интересных открытий - вторую жизнь обрели не только редкие и до настоящего времени малоизвестные снимки, но и целый ряд событий 1970-х, которые на них запечатлены. Работа продолжается, и я уверен, мы откроем еще много ярких кадров и фактов из истории этого десятилетия", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Эпоха 1970-х

Как пояснили в департаменте, именно на 1970-е годы пришелся расцвет творчества многих известных мастеров репортажной фотографии. В их числе Валентин Соболев, Владимир Мусаэльян, Эдгар Брюханенко, Юрий Белинский, Сергей Метелица, Валерий Христофоров. "Это было время романтиков и энтузиастов, комсомольско-молодежных строек и рождения индустриальных гигантов, освоения крупнейших месторождений и строительства объектов инфраструктуры. Именно в эти годы в нашей стране появились КамАЗ и БАМ, Курская АЭС и "копейка" (ВАЗ-2101), крупнейший цирк в Европе - Большой московский цирк - и тысячи других объектов", - напомнили в агентстве.

Некоторые кадры из масштабной коллекции представлены на открывшейся перед штаб-квартирой агентства фотовыставке "Главные кадры ТАСС: 1970-е".

"Логическим завершением большого этапа по верификации и систематизации фотоархива 1970-х годов стала фотовыставка под открытым небом на Тверском бульваре. Все желающие смогут вглядеться в эти снимки. Здесь есть и церемония награждения победителей чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду, который состоялся в Ленинграде в 1970 году, и двухмиллионный "Москвич", сошедший с конвейера в 1974 году, и счастливые выпускники школ 1978 года на празднике "Алые паруса". Словом, фотохроника эпохи, доступ к избранным кадрам которой сегодня есть у каждого благодаря совместному проекту банка и информационного агентства", - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Полная коллекция уникальных кадров доступна в медиабанке ТАСС. В 2015-2016 годах ТАСС при поддержке банка ВТБ оцифровал уникальный исторический фонд фотографий агентства, насчитывающий свыше 850 тыс. снимков с начала ХХ века. Этот проект стал крупнейшим среди российских СМИ. Всего медиабанк ТАСС насчитывает более 28 млн изображений.

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