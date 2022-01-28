Учебный процесс в 113 школах Нижегородской области приостановили из-за ОРВИ и ковида

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 113 школах Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На 28 января в 25% (в том числе в 113 школах - полностью) образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019", - сказано в сообщении.

В управлении призвали родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детские сады, а также обращать внимание на то, как учреждения выполняют требования Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса.

В пресс-службе также сообщили, что в регионе выявили первые случаи заражения детей омикрон-штаммом. Так, на 28 января в области всего выявлено 48 случаев заражения, в том числе четыре случая у детей. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Как сообщил на своей странице в "Инстаграм" замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, в Нижегородскую область поступила первая партия вакцины "Спутник М". "В ближайшие часы 2 160 доз вакцины поступит в детские лечебные организации области", - написал министр.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 248,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 225,7 тыс. человек выздоровели, 10,4 тыс. - умерли.