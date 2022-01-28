Норвежскую круизную компанию оштрафовали на миллион крон из-за вспышки ковида на судне

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Крупнейшая круизная компания Норвегии Hurtigruten оштрафована на миллион норвежских крон (€ 100,1 тыс.) из-за вспышки коронавируса на судне Roald Amundsen в июле 2020 года. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

"Прокуратура считает правильным наложить на Hurtigruten штраф за это и полагает, что, с учетом характера и серьезности нарушения, надлежащим будет штраф размером в миллион крон", - говорится в сообщении полицейского округа Тромс. Кроме того, штрафы получат капитан судна и врач.

В конце июля 2020 круизное судно Roald Amundsen совершило два рейса в Норвегии, во время которых 42 члена экипажа заразились коронавирусом, затем случаи инфицирования оказались подтверждены у 29 пассажиров. Почти 400 человек были помещены на карантин.

По данным норвежской полиции, компания получила информацию о возможном присутствии зараженных на борту. Несмотря на это, в Hurtigruten не приняли мер по сдерживанию распространения вируса и не уведомили о случившемся сотрудников, пассажиров и власти.