Снегопад в Москве продлится четыре дня

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Снегопад, начавшийся в Москве в 28 января, будет сильным и продлится четыре дня. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Начиная с пятницы, сегодняшнего дня, ближайшие четыре дня в городе Москве будет достаточно сложная метеорологическая обстановка, в течение этих четырех суток будет идти снег большими зарядами. Поэтому коммунальные службы города вновь приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города - проезд транспорта и проход пешеходов по всем магистралям и тротуарам, участкам [дорожной сети] и на дворовых территориях. Работа будет проводиться, по сути дела, в круглосуточном режиме, ее останавливать нельзя", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что дополнительно привлечено к работе 12,5 тыс. единиц снегоуборочной техники. "Зима достаточно сложная в этом году - декабрь и январь. Норма снега, которую мы ожидали по средней статистике, была превышена в 1,5-1,6 раза", - заключил заммэра.