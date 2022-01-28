В Ярославле будут проводить развивающие экскурсии для детей с инвалидностью

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Развивающие интерактивные экскурсии для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья будут проводить в Ярославле. Проект разработали преподаватели и студенты исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ), разработка получила грантовую поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Путем посещения объектов культуры и работы со специально подготовленными экскурсоводами дети, находящиеся на мероприятиях вместе родителями, должны получить полноценный отдых, приобщиться к культурной жизни, обрести новые знакомства", - рассказали в пресс-службе.

Экскурсии будут проводиться по Ярославлю и окрестностям города, проект рассчитан на детей и подростков в возрасте от четырех до 18 лет. В программе учитывается специфика проведения экскурсий в зимнее время - будет много посещений музеев, интерактивных элементов, также планируется групповой выезд родителей с детьми на базу отдыха.

"Мы хотим, чтобы ребята с особенностями тоже смогли путешествовать, получать туристские услуги, узнавать мир. К сожалению, индустрия туризма и гостеприимства делает сейчас только первые шаги в направлении адаптации своих программ и инфраструктуры к людям с инвалидностью", - рассказал заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П. Г. Демидова Андрей Данилов.

Ранее студентка ЯрГУ Яна Усина разработала серию уникальных экскурсионных программ "Путешествие в сказку" для детей и подростков с инвалидностью. Проект выиграл грант Росмолодежи на конкурсе "Мастера гостеприимства" и будет реализован в июле 2022 года.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки государственной охраны.