Около 1,7% россиян получили положительные тесты на COVID-19 по прибытии в Таиланд

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 1,7% российских туристов получили положительный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в Таиланд с 1 по 23 января 2022 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В Таиланде с 1 по 23 января 2022 года отдохнули 14 693 российских туриста. Согласно данным управления общественного здравоохранения провинции Пхукет, по итогам ПЦР-тестирования в первый день прибытия на Пхукет 248 туристов получили положительный тест на ковид. Это 1,69% от общего количества приехавших на остров российских туристов", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что в случае получения положительного теста туристу необходимо будет сдать повторный тест. Стоимость одного ПЦР-теста на Пхукете составляет от 4,7 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, на Самуи - от 5,2 тыс. рублей до 6,9 тыс. рублей. Если второй тест окажется положительным, необходимо будет за свой счет пройти карантин, поскольку стандартные медстраховки не покрывают стоимости размещения в карантинном отеле.

Однако после повторного введения в стране программы Test&Go с 1 февраля можно будет оформить комплексную медицинскую страховку в Таиланде, которая позволит сэкономить деньги в случае заболевания коронавирусом, объяснили в АТОР. Эксперты рекомендуют перед поездкой в Таиланд приобретать страховку от невыезда и переносить путешествие при малейшем недомогании.