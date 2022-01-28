В Госдуме вновь закрывают столовую и буфет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Буфеты и столовая в здании Госдумы на Охотном Ряду с 31 января вновь прекратят свою работу. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в аппарате Госдумы.

Он уточнил, что соответствующее уведомление было разослано сотрудникам аппарата и депутатам, ограничения вводятся с понедельника и продлятся до 13 февраля включительно. Согласно графику работы депутатов, эти две недели они будут работать в регионах, неделя пленарных заседаний начнется 14 февраля.

Ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщал, что Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Работа столовых и буфетов в Госдуме ранее уже дважды приостанавливалась из-за осложнения ситуации с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции. В марте 2020 года в стенах Госдумы из-за эпидемиологической ситуации также был прекращен личный прием, отменены экскурсии, а часть сотрудников аппарата и помощников депутатов перешла на удаленный режим работы.

По данным федерального оперштаба на пятницу, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. При этом за сутки выздоровели после ковида 29 506 человек. Рост заражений коронавирусной инфекцией начался в России после новогодних праздников, в том числе в связи с распространением омикрон-штамма. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дополнительных действий по борьбе с новым штаммом.