Уполномоченный по правам человека в Омской области не получал жалоб на пытки в ИК-7

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова в 2021 году не получала жалоб на содержание в исправительной колонии №7 (ИК-7) регионального управления ФСИН, о пытках в которой сообщал сайт Gulagu.net. Об этом говорится в ответе Касьяновой на запрос ТАСС.

Cайт Gulagu.net 10 января сообщил, что в ИК-7 якобы действует тоталитарная система подавления воли при помощи заключенных, сотрудничающих с администрацией, жестоких избиений и угроз перевода в категорию "униженных".

"В 2021 году жалоб от осужденных, лиц, освободившихся из ИК-7, а также их адвокатов и родственников в аппарат уполномоченного не поступало", - сообщила Касьянова.

Она отметила, что с 2018 по 2021 год 17 раз выезжала в эту колонию, где проводилась проверка организации труда, медицинского обеспечения, личные приемы осужденных. Представитель аппарата уполномоченного 13 января 2022 года посетил ИК-7 для проверки информации, размещенной в СМИ. "Со слов осужденных <…>, жалоб и замечаний на условия содержания и медицинское обслуживание они не имеют", - пояснила омбудсмен.

По словам Касьяновой, 24 января к ней на прием обратились родственники осужденных, содержащихся в ИК-7, которые запросили информацию, связанную с условно-досрочным освобождением, заменой наказания на принудительные работы и т.д. "В ходе приема у заявителей <…> уточнялось, известны ли родственникам факты нарушения прав их близких как со стороны администрации, так и со стороны других осужденных, - рассказала омбудсмен. - Заявители пояснили, что их родственники <…> о случаях противоправных действий <…> не сообщали".

Касьянова добавила, что аппарат омбудсмена продолжит мониторинг соблюдения прав и условий содержания как в ИК-7, так и других пенитенциарных учреждениях Омской области.