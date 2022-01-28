Шестуна госпитализировали в колонии с подозрением на ковид

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, отбывающий наказание за коррупцию в ИК-6 в Тверской области, госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун, которая также является его официальным представителем в ЕСПЧ.

"На этой неделе тюремные врачи взяли у Александра тест на COVID-19. Медики подозревают у него коронавирус и перенаправили анализы в Роспотребнадзор для уточнения диагноза. В настоящий момент он госпитализирован в медчасть колонии", - рассказала собеседница агентства.

Она также отметила, что супруг страдает сахарным диабетом и буллезной болезнью обоих легких, "что может привести к крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции". По словам Юлии Шестун, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова сообщила ей, что "держит ситуацию со здоровьем Александра Шестуна на контроле, компетенции врачей ИК-6 достаточно".

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Вину Шестун отвергает.