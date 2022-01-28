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Участок бокового проезда Ленинского проспекта в Москве будет перекрыт до 30 ноября

Перекрытие связано с работами по строительству метрополитена

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Участок бокового проезда Ленинского проспекта на юго-западе Москвы будет полностью перекрыт с 31 января по 30 ноября в связи с продлением сроков проведения работ по строительству объектов метрополитена в ЗАО и ЮЗАО, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Участок бокового проезда Ленинского проспекта в районе дома 111 по Ленинскому проспекту будет перекрыт в период с 31 января по 30 ноября круглосуточно. Перекрытие связано с продлением сроков проведения работ по строительству объектов метрополитена в ЗАО и ЮЗАО", - говорится в публикации.

Департамент транспорта рекомендует водителям заранее выбирать маршрут и пути объезда.

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