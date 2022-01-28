В ГД сообщили, что не рассматривают законопроект о полном запрете суррогатного материнства

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Законопроект о полном запрете суррогатного материнства в России не вносился в Госдуму, его нет на рассмотрении палаты, поэтому нельзя говорить о сроках принятия такого закона. Об этом сообщила ТАСС в пятницу первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Никакого закона о [полном] запрете суррогатного материнства не обсуждалось. У нас в комитете такого законопроекта нет", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на председателя комитета Нину Останину (КПРФ), что закон о полном запрете суррогатного материнства в России может быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Буцкая предположила, что речь в данном случае шла о личном мнении, а не позиции комитета.

Первый зампред комитета напомнила, что в Госдуме готовится к первому чтению другой законопроект - о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование услуг суррогатных матерей в России. "Скорее, об этом законопроекте мы можем говорить, он как раз защищает наших детей. Потому что ситуация, которая есть сейчас: рожден ребенок, куда он уехал, в какую страну, где найти - мы не можем себе такое позволить. Потому что наши дети обязательно должны быть под защитой нашего государства", - подчеркнула Буцкая.

Группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года внесла в Госдуму усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта также конкретизирована норма: предполагается, что суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ.

По словам главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в феврале. Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил концепцию данного проекта. При этом в заключении комитета за подписью его председателя Нины Останиной содержалось предложение начать обсуждение полного запрета суррогатного материнства в России.