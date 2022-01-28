Власти Кубани предложили наделить регионы полномочиями по контролю за мониторингом земель

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Контроль за проведением мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения, данные которого вносятся в реестр Минсельхоза РФ, необходимо передать региональным властям. Кроме того, следует предусмотреть административную ответственность за нарушения требований законодательства при проведении этого мониторинга, считает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон, устанавливающий порядок проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, информация, полученная в ходе такого мониторинга, должна быть внесена в госреестр земель сельскохозяйственного назначения. Вести этот реестр будет Минсельхоз РФ посредством уже функционирующей системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Сведения из реестра будут предоставляться собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков по их запросам в виде паспорта участка из состава земель сельскохозяйственного назначения бесплатно.

"В рамках этого закона мониторинг плодородия почвы проводится. <…> Многие считают, что это правильное решение, но, к сожалению, не все их хотят выполнять, поэтому нам необходимо принять меры об административной ответственности для тех, кто нарушает эти требования. <…> На сегодняшний день федеральным законодательством о государственном регулировании обеспечения плодородия сельскохозяйственных земель не предусмотрен региональный контроль в этой сфере. Нам, конечно бы, хотелось внести предложения и внести изменения в федеральное законодательство, наделив соответствующими полномочиями регионы", - сказал он в ходе совещания в Совфеде по вопросам законодательства в сфере воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Также Коробка отметил, что для увеличения посевных площадей в регионе была приятна десятилетняя программа по расчистке лесополос. По его словам, в прошлом году в Краснодарском крае было расчищено 500 га лесополос, в этом году планируется увеличить площадь до 3 тыс. га, но "состояние лесополос не совсем хорошее".

Биопрепараты и запрет использования глифосатов

В Краснодарском крае, как отметил Коробка, ведется работа по улучшению качества почвы. Так, ряд агропредприятий в регионе переходит на использование биопрепаратов для выращивания сельскохозяйственных культур. "В прошлом году это было на девяти предприятиях, в этом - уже 12. Мы 5% общей площади сегодня вносим в [использование] биопрепараты. В этом году по плану - увеличить до 10%", - пояснил он.

Также вице-губернатор отметил, что регион готов выйти с инициативой о запрете использования глифосатов, которые используются для борьбы с сорняками, поскольку выведение этого препарата из почвы требует продолжительного времени. "Готовы выступить с любой инициативой, чтобы запретить полное использование глифосатов на территории, в том числе на территории Краснодарского края, но считаем, что [это необходимо] в целом на [территории] РФ. Ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Коробка.

Аналогичное мнение о необходимости запрета использования глифосатов высказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. По ее мнению, использование пестицидов, в число которых входит глифосат, приводит к загрязнению почвы и как следствие снижает ее плодородие. Также, по ее словам, употребление продуктов, содержащих этот пестицид, может негативно сказываться на здоровье человека. "Всемирная организация здравоохранения, организация, которая изучает рак, заявила в 2015 году, что глифосат может быть канцерогенен для людей", - пояснила она.