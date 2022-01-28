{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В горах Сочи объявили экстренное предупреждение о сильном снеге

Сильные осадки в этом районе ожидаются 29 и 30 января

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильных снегопадах объявлено в горах Сочи. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по сильному снегу в горах Сочи, со второй половины дня 29 января и до конца дня, а также в течение суток 30 января в предгорьях и горах Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть осторожным на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
Власти Тольятти перевели на дистанционное обучение в школах 351 класс
По данным мэрии города, на первой учебной неделе COVID-19 выявили у 31 школьника, а на второй - у 197 детей
Читать полностью