В горах Сочи объявили экстренное предупреждение о сильном снеге

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильных снегопадах объявлено в горах Сочи. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по сильному снегу в горах Сочи, со второй половины дня 29 января и до конца дня, а также в течение суток 30 января в предгорьях и горах Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует быть осторожным на улицах, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.