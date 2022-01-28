{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Японии сократят срок карантина для въезжающих в страну

Для прибывающих из России этот период составляет три дня

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение сократить с 10 до 7 дней срок нахождения в карантине дома или в специализированных учреждениях для въезжающих в страну. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу японским МИД.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что соответствующе меры вступают в силу с 29 января.

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране или регионе отбытия прибывшие в Японию направляются в специальные карантинные учреждения, где они проводят часть своего срока изоляции. Для прибывающих из России этот период составляет три дня.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. При этом уже выданные долгосрочные визы подлежат продлению. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Тольятти перевели на дистанционное обучение в школах 351 класс
По данным мэрии города, на первой учебной неделе COVID-19 выявили у 31 школьника, а на второй - у 197 детей
Читать полностью