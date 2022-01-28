В Японии сократят срок карантина для въезжающих в страну

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение сократить с 10 до 7 дней срок нахождения в карантине дома или в специализированных учреждениях для въезжающих в страну. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу японским МИД.

Отмечается, что соответствующе меры вступают в силу с 29 января.

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране или регионе отбытия прибывшие в Японию направляются в специальные карантинные учреждения, где они проводят часть своего срока изоляции. Для прибывающих из России этот период составляет три дня.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. При этом уже выданные долгосрочные визы подлежат продлению. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям.