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Пандемия COVID-19

Индийский регулятор одобрил испытания назальной вакцины от ковида Bharat Biotech

Как отмечает India Today, вакцина в назальной форме сможет предотвратить заражение новым штаммом "омикрон"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил проведение испытаний назальной формы бустерной дозы вакцины от коронавируса индийской компании Bharat Biotech. Об этом сообщила в пятницу газета India Today.

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По ее данным, экспертный комитет DCGI дал принципиальное согласие Bharat Biotech для третьей фазы исследований бустерной дозы назальной формы вакцины от COVID-19. Это первое разрешение для подобного препарата в Индии. Как отмечает издание, вакцина от коронавируса в назальной форме сможет предотвратить заражение новым штаммом "омикрон".

По данным Минздрава Индии, уже около 95% всего взрослого населения республики получило первую дозу вакцины от COVID-19.

В Индии от коронавируса прививают разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca препаратом Covishield, который выпускает Индийский институт сыворотки, вакциной Covaxin производства Bharat Biotech, а также российским препаратом "Спутник V".

По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, за последние 24 часа в стране было выявлено 251 209 новых случаев заражения, за сутки от последствий инфицирования умерли 622 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 40 622 709, количество летальных исходов достигло 492 327.

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ИндияПандемия COVID-19
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