На Ставрополье заражаемость коронавирусом с начала года выросла в шесть раз

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Суточная заражаемость коронавирусом на Ставрополье выросла в шесть раз с начала 2022 года. Число заболевших детей за этот же период в регионе увеличилось в 13 раз, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас неуклонно отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На территории края с начала января у нас заболеваемость (суточная заражаемость - прим. ТАСС) выросла в шесть раз. У детей до 13 раз мы отмечаем увеличение количества заболевших детей с начала этого года", - сказал он.

За сутки в регионе выявили более 1,1 тыс. новых случаев коронавируса, из них 448 у детей. "До 80% [из числа подтвержденных случаев коронавируса] - это "омикрон". Количество осложненных форм - от 4,1% до 6% риск того, что может возникнуть внебольничная пневмония. У подавляющего большинства это протекает в виде острой респираторной вирусной инфекции", - отметил Колесников.

По данным Минздрава края, дети переносят коронавирус легче взрослых. В настоящий момент в регионе госпитализированы 87 несовершеннолетних, из них только один в тяжелом состоянии, в респираторной поддержке он не нуждается.

В Ставропольском крае с начала пандемии общее число заражений коронавирусом достигло 139 638, выздоровели 122 503 человека. Из-за осложнений, вызванных ковидом, в регионе не удалось спасти 6 421 пациента. Лечение в стационаре получают 2 717 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 334. Коечный фонд в крае свободен на 20%. Ранее из-за распространения штамма "омикрон" в регионе были приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры, запрещено проведение коллективных детских мероприятий.