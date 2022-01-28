В Петербурге ресторатора, отрицающего QR-коды, подозревают в посредничестве во взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Петербургский ресторатор Александр Коновалов, который организовал кампанию сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита, подозревается в посредничестве при передаче взятки в 50 тыс. рублей сотрудникам полиции. Вознаграждение предлагалось за возврат имущества, изъятого при проверке одной из городских кальянных, не соблюдавших антиковидные меры, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"По данным оперативников, Коновалов получил 50 тыс. рублей от представителя кальянной и пообещал за эти деньги решить вопрос о возвращении изъятого имущества. По материалам проверки следственные органы возбудили в отношении Коновалова уголовное дело по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в пятницу по месту жительства бизнесмена проводится обыск.

Постановлением губернатора Санкт-Петербурга с 2 января посещать точки общепита разрешено исключительно тем, кто завершил вакцинацию от коронавируса, перенес заболевание либо имеет медотвод от прививки. Кроме того, с ноября в городе действует запрет на работу заведений в ночное время (отменялся только в новогоднюю ночь). В начале января ресторатор, который является членом Псковской коллегии адвокатов, Александр Коновалов объявил бойкот принятым мерам, призвав других представителей отрасли игнорировать требования властей, работая без ограничений по времени и не требуя у посетителей QR-коды.

В ночь на 22 января 2022 года правоохранительные органы, представители Роспотребнадзора и сотрудники профильных комитетов Санкт-Петербурга провели проверку ряда баров и ресторанов из числа публично поддержавших протест. Работа 20 заведений была приостановлена, объекты опечатали и взяли под охрану полицейские. В отношении 103 посетителей были составлены административные протоколы, 32 протокола было выписано юрлицам. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил СК возбудил уголовное дело.