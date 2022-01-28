Занятия в школах Тамбова приостанавливают до 7 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ

ТАМБОВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Тамбова приняли решение приостановить учебный процесс во всех школах города с 29 января по 7 февраля из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей. Об этом в пятницу сообщил врио главы администрации областного центра Максим Косенков.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно", - сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Косенков уточнил, что учебный процесс также приостанавливается в учреждениях дополнительного образования. "Обращаю ваше внимание, что данное решение вынужденное. Это не каникулы, а необходимая мера для разобщения детей с целью снижения заболеваемости", - подчеркнул глава города.

По данным на 26 января, в Тамбовской области на карантине по ОРВИ и ковиду находились ученики 742 классов в 92 школах, что в пять раз больше, чем неделей ранее.

О ситуации с коронавирусом

В регионе фиксируется резкий рост числа заболевших ковидом, за последние две недели показатель ежесуточных заражений вырос более чем в два раза - с 159 до 337 случаев, из них 45 - дети. Всего с начала пандемии в Тамбовской области выявлено 66 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,9 тыс. человек умерли.

Как сообщалось, с 31 января в регионе вводится обязательный режим самоизоляции для беременных и граждан старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавирусной инфекции. Сейчас полностью вакцинировано 63,5% граждан, в Тамбове этот показатель составляет 71%.