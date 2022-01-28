Псковские власти из-за коронавируса приостановили плановую медпомощь в двух городах

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом достигло 75 тыс. человек, приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи жителям двух самых крупных городов региона - Пскова и Великих Лук. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Текущие прогнозы не позволяют нам рассчитывать на скорый спад заболеваемости, наоборот, ближайшие две-3 недели будут особенно трудными. Уже сейчас картина складывается неблагоприятная. Чтобы не допустить коллапса, с медиков временно необходимо снять обязанности по оказанию плановой амбулаторной медицинской помощи взрослому населению в городе Пскове и городе Великие Луки. Это мера вынужденная", - сказал губернатор.

Он также добавил, что с начала месяца в Пскове более чем в три раза увеличилось число вызовов врачей на дом, что является крайне высокой нагрузкой на систему здравоохранения. "Если после новогодних праздников городские поликлиники Пскова получали порядка 450 амбулаторных вызовов в сутки, на этой неделе их число доходило практически до 1,5 тыс.", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 937, выздоровели 70 148 пациентов, 1 410 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.