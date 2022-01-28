В Нижегородской области запретили вечеринки в кафе и посещение детьми ТЦ без родителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Детям в Нижегородской области запретили посещать торговые центры. Также устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Так, изменения в указ предусматривают возвращение действовавшего ранее запрета на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Кроме того, возвращено ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы навынос и доставку (при этом данная норма не распространяется на организации общепита, которые работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам). Устанавливается полный запрет на проведение танцевальных вечеринок, караоке в организациях общепита, даже если эти организации работают в режиме допуска посетителей по QR-кодам. Напомним, что действует полный запрет на работу ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок", - сказано в сообщении.

Кроме того, в случае направления на карантин учащихся 9-11-х классов директорам школ необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Также для допуска в организации культуры, торговые центры, на массовые мероприятия нужно предъявлять на цифровом устройстве QR-код с Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Сокращается срок, в течение которого иностранные граждане, прибывающие в Нижегородскую область для осуществления трудовой деятельности, должны соблюдать режим изоляции, - с 14 дней до 7 дней.

"В Нижегородской области, как и в целом в стране, складывается достаточно непростая обстановка с заболеваемостью. В связи с этим срок действия некоторых положений указа продлевается, а какие-то требования добавляются. Все ограничения уже действовали ранее, необходимости в новых радикальных мерах на сегодняшний день нет. Сейчас всем нам важно соблюдать действующие коронавирусные ограничения, беречь свое здоровье и окружающих. От этого будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации. Даже несмотря на стабилизацию с заболеваемостью в предыдущие месяцы, в Нижегородской области большинство санитарно-эпидемиологических мер сохранено. Это связано с новой пятой волной заболевания", - приводит слова губернатора Глеба Никитина пресс-служба.