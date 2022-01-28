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В Петербурге вакцинировали от COVID-19 первых подростков

Всего город ранее получил партию из 2 880 комплектов доз вакцины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции началась в Петербурге, до обеда привились 72 ребенка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Смольного.

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"Сегодня городские детские поликлиники начали вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До обеда успели привить 72 ребенка", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Александра Беглова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РФ.

По данным пресс-службы, Педиатрический университет начал прием заявок на вакцинацию, она начнется на их базе с 31 января. На консультацию записали более 40 детей, которым по состоянию здоровья требуется комплексное обследование. Всего в городе работает 59 кабинетов для добровольной вакцинации подростков.

Первые 2 880 комплектов доз "Спутника М" поступили в Петербург в воскресенье. В связи с ограниченным количеством вакцины городские власти рекомендовали прививать в первую очередь детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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