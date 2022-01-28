Финал национального чемпионата по робототехнике пройдет в Екатеринбурге в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Екатеринбург примет финал национального чемпионата FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 4.0 в 2023 году. Соответствующее соглашение подписали в пресс-центре Уральского информационного центра ТАСС АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего", Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Дворец молодежи.

"Чемпионат 4.0 будет в феврале-марте 2023 года. <…> В рамках национального чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге, впервые будем проводить большой педагогический форум. <…> Нам важно, чтобы в регионе осталась какая-то база, а это, конечно же, наши педагоги", - сказал на пресс-конференции директор АНО "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" Максим Турушев.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что инициативу по проведению чемпионата в Екатеринбурге поддержал губернатор региона Евгений Куйвашев. "Наша команда в 2021 году впервые приняла участие [в чемпионате], и увидели наши педагоги, наши школьники, что интересная практика, опыт проведения чемпионата позволяют войти вот в этот режим соревновательности", - сказал министр. Он отметил, что проведение чемпионата в Свердловской области подтвердит имидж региона как одного из центров развития технического творчества и образования в России.

Чемпионат FIRST LEGO League - международные соревнования, направленные на формирование и развитие у детей и подростков технологических компетенций, а также популяризацию образовательной робототехники. FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP является национальным этапом робототехнических состязаний.