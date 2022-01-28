Больницы Удмуртии перевели на семидневный режим работы

"Медицинские организации Удмуртской Республики в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией переведены на семидневный режим работы. Об этом 28 января сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на совещании с главой республики Александром Бречаловым", - сказано в сообщении.

При этом по субботам и воскресеньям оказание медпомощи и вызовов на дом предусмотрены только для пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции, с 08:00 до 14:00. Медицинским работникам дополнительно отработанное время будет оплачиваться или предлагаться один дополнительный выходной на неделе. При этом изменены подходы к оказанию медицинской помощи на дому. После осмотра врач, в случае подозрения у пациента коронавирусной инфекции, может выдать лекарственные препараты, не дожидаясь результатов ПЦР-теста.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Удмуртии наблюдается последние 14 дней. Сейчас в Удмуртии циркулируют два штамма - "дельта" и "омикрон". При этом новый штамм распространяется существенно быстрее прочих разновидностей. В структуре заболевших около 13% - это дети в возрасте до 14 лет. За 28 дней этого года в Удмуртии зарегистрировано почти 7 тыс. заболевших, из них за последние сутки - 826 человек.

Эльвира Пинчук рассказала, что на уровне медицинских организаций сформированы планы оперативного реагирования в случае кратного увеличения пациентов с коронавирусом. Так, с начала недели для работы в больницах дополнительно привлечены 354 человека. В республике создан трехмесячный резерв лекарственных препаратов для лечения на амбулаторном этапе в объеме более 522 тыс. упаковок. Запас лекарственных препаратов для стационарных больных составляет более 43,5 тыс. упаковок, он рассчитан на 1,5 месяца. Всего в республике развернуто 10 стационаров для лечения пациентов с ковидом, общий коечный фонд составляет 1 315 мест, из них 20% свободны. При необходимости число ковид-центров может быть увеличено до 26 с резервным фондом свыше 3,3 тыс. коек.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в республике зарегистрировано 85,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 75,3 тыс. человек выздоровели, 3,3 тыс. человек умерли. Коллективный иммунитет достигает уровня 63,9%.