Псковские власти из-за ковида переведут 30% сотрудников организаций на удаленку

ПСКОВ, 28 января. /ТАСС/. Власти Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса обязали организации и учреждения региона перевести 30% персонала на дистанционный режим работы, а также перевели в закрытый режим все социальные учреждения области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в четверг на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Нам нужно эффективно использовать наиболее удачные практики других регионов, к таким относится перевод части сотрудников всех организаций на удаленный режим работы. У нас сейчас действует соответствующая рекомендация о переводе из офисов 30% сотрудников на удаленку. Предлагаю временно сделать эту меру обязательной", - сказал губернатор.

Он также добавил, что из-за коронавируса стационарные учреждения соцзащиты переведены с 1 февраля в закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через две недели. "Причина понятная и логичная. В настоящий момент из четырех активных очагов, которые у нас действуют в области, три приходятся на дома-интернаты. Мы уже с такой проблемой сталкивались ранее, интернаты находятся под угрозой в связи с тем, что их часто посещают сторонние специалисты, прежде всего говорю о медицинских работниках. В период подъема заболеваемости этот риск необходимо исключить", - пояснил Ведерников.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 937, выздоровели 70 148 пациентов, 1 410 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.