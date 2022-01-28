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Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи беременной в Белгородской области

Проверка связана с сообщениями СМИ, где говорится, что женщине отказали в госпитализации в перинатальном центре и предложили самостоятельно доехать до другого медучреждения

ТАСС, 28 января. Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области проверит оказание медицинской помощи женщине во время родов в больнице в Белгороде, сообщается в пятницу на сайте федеральной службы.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области совместно с органами прокуратуры проведет проверку по факту отказа в помощи рожающей женщине. По сообщениям СМИ, роженице предложили самостоятельно доехать до другого медучреждения", - говорится в сообщении.

Также проверку проводят в следственном управлении СК РФ по региону. В ходе мониторинга следователи выявили публикацию и видеофайл, в которых говорится об отказе в госпитализации беременной женщины в перинатальном центре в Белгороде.

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