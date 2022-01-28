Власти Мехико решили использовать "Спутник V" для ревакцинации части населения

МЕХИКО, 28 января. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет использоваться в столице Мексики в качестве бустера для части населения. Об этом объявили в пятницу городские власти на пресс-конференции в видеоформате.

"С понедельника [31 января] по субботу [5 февраля] пройдет вакцинация людей в возрасте от 40 до 49 лет, в ходе нее будет применяться первый компонент вакцины "Спутник V", - сказал Эдуардо Кларк, отвечающий за развитие цифрового правительства Мехико. По его словам, ревакцинироваться смогут те, кто сделал последнюю прививку четыре месяца назад. Ранее рекомендуемый срок между завершением вакцинации и получением бустерной дозы составлял полгода.

По официальным данным, в городе после пяти недель роста заболеваемости ковидом наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время в больницах Мехико на лечении находятся 2 406 человек, из них 506 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На следующей неделе в мегаполисе по-прежнему будет действовать желтый - средний - уровень эпидемической угрозы.