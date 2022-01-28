Тамбовская область к своему 85-летию запустит новые экологические и туристические проекты

ТАМБОВ, 28 января. /ТАСС/. Тамбовская область намерена встретить свое 85-летие, которое будет отмечаться в сентябре текущего года, новыми проектами и достижениями, в том числе экологическими и туристическими. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров на совещании по празднованию предстоящего юбилея.

"Тамбовщина богата своей историей, у нас более тысячи объектов культурного наследия. Мы многого добились. Тамбовские предприятия обеспечивают Россию важнейшей продукцией. Вместе работаем дальше, чтобы Тамбовская область встретила свой юбилей новыми проектами и достижениями, в том числе в области экологии и туризма" - отметил Максим Егоров.

По словам главы региона, нужно использовать все возможности для повышения уровня известности и привлекательности Тамбовской области в России и за рубежом. Тамбовщина, по его мнению, должна обрести имидж экологически чистого, безопасного и комфортного для проживания региона. Особое внимание стоит уделить экологическому туризму, тем более что Тамбовщина вот уже несколько лет подряд признается самым экологически чистым регионом России.

В январе в Тамбовской области впервые был создан департамент по развитию туризма, который сегодня работает над стратегией развития региональной туриндустрии.