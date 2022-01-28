Суд вернул петербургскому юристу иск к Деду Морозу

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул исковое заявление юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву, который в декабре прошлого года намерен был судиться с АО "Дед Мороз", пожаловавшись на неисполнение своих заветных желаний и отсутствие подарков от Деда Мороза, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО "Дед Мороз". В установленный судом срок Мирзоев не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева в суд с заявлением о том же предмете и по тем же основаниям, если будет устранено допущенное нарушение", - говорится в сообщении.

Ранее суд оставил иск без движения из-за неоплаченной Мирзоевым госпошлины в размере 300 рублей. Юрист отмечал в исковом заявлении, что ответчик - АО "Дед Мороз" - позиционирует себя как главный волшебник страны, но с момента образования (16 ноября 1998 года) не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит подарки и не исполняет заветные мечты. Истец просил вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей. Однако затем Мирзоев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб.

Ранее этот иск был упомянут на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря. Глава государства заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. При этом президент предложил истцу проанализировать свое поведение, потому что "Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".