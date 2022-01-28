На Кубани до 2024 года построят три комплекса по переработке отходов

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Три мусороперерабатывающих комплекса намерены построить в Краснодарском крае до 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев после встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края намерены привлечь крупные госкорпорации для оказания помощи региону в реализации реформы обращения с отходами в части строительства мусороперерабатывающих заводов, если к тому не проявят интерес инвесторы. В октябре губернатор региона Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым строительство на Кубани высокотехнологичных заводов по переработке мусора.

"До 2024 года планируем построить в крае три комплекса по переработке отходов. Туда будет входить система по раздельному сбору мусора, его промышленной сортировке и компостирования органики", - написал Кондратьев.

Он отметил, что подобный подход позвонит сократить количество полигонов в регионе.

Также с главой Минприроды губернатор обсудил реализацию нацпроекта "Экология" на Кубани. В этом году в крае продолжится работа на реках в Сочи, Туапсе и Отрадненском районе. Там намерены расчистить опасные участки рек, чтобы избежать подтоплений во время дождей и таяния снега. Общая протяженность запланированных участков - 10 км.

Ранее госкорпорация "Ростех" планировала построить в Краснодарском крае два мусороперерабатывающих завода полного цикла для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Активисты в сфере экологии в регионе высказывали опасения, что реализация проектов может оказать влияние на экологию региона. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов. На Кубани работают 11 лицензированных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки.