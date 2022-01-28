Плановый прием и госпитализацию частично приостановили в Воронежской области

ТАСС, 28 января. Плановый прием и госпитализацию пациентов в медучреждения частично приостановили с 28 января в Воронежской области, сообщается на сайте департамента здравоохранения региона.

В Воронежской области с 21 января вводятся новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 11 раз - со 175 до 1 854.

"С 28 января во всех медучреждениях временно приостановлен плановый консультативный прием и диагностические обследования взрослого населения, а также профилактические осмотры и диспансеризация детского и взрослого населения", - говорится в сообщении.

Прием и обследования продолжат для некоторых категорий жителей, в том числе переболевших ковидом, беременных и пациенток с бесплодием, при оформлении пакета документов для медпомощи за пределами региона. Кроме того, в регионе частично приостановили плановую госпитализацию населения, за исключением пациентов с туберкулезом, ВИЧ, хроническими заболеваниями в стадии обострения, которые могут угрожать жизни.

"Выписка лекарственных препаратов льготным категориям граждан будет осуществляться на 3-6 месяцев, за исключением случаев, когда необходима очная консультация специалиста", - добавили в департаменте.

Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 207 557 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 191 247 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%.