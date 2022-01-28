Папа Римский призвал бороться с недостоверной информацией, в том числе в здравоохранении

ВАТИКАН, 28 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает необходимым бороться с фальшивками в области информации, однако призывает терпимо относиться к излишне доверчивым людям, которые "зачастую верят потому, что не обладают полным знанием". С таким заявлением он выступил в пятницу во время встречи с представителями международного консорциума СМИ "Католическая проверка фактов" (Catholic fact-checking).

Понтифик указал, что сейчас "распространяются пандемия и инфодемия, то есть основанное на страхе искажение реальности", где циркулируют "выдуманные новости". Преумножение "информации, комментариев и так называемых научных мнений" часто может способствовать созданию среды, которая в итоге "сбивает с толку читателей и слушателей", отметил Франциск.

По его мнению, необходимо сотрудничество с учеными, "исследования которых прогрессивны и позволяют эффективно бороться с заболеваниями". "Знаниями и опытом нужно делиться <...> Это относится и к вакцинам, - сказал глава Римско-католической церкви. - Быть правильно информированным, получать помощь в понимании ситуации на основе научных данных, а не фальшивых новостей, - это право человека. Правильная информация должна быть гарантирована прежде всего слабым и наиболее уязвимым".