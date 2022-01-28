Проценко заявил о росте нагрузки на первичное амбулаторное звено из-за штамма "омикрон"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Особенностью новой волны коронавирусной инфекции, при которой доминирует штамм "омикрон", является повышенная нагрузка на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится "омикрон", становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания. Госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что особое внимание уделяется перезагрузке первичного звена системы здравоохранения. Так, на прошедшем ранее заседании комиссии по здравоохранению дополнительно обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов до 2026 года.
"Договорились наладить оперативное информирование о ходе программы реабилитации, собирая информацию с мест, во всех регионах. Если потребуется, будем корректировать текущие направления. Первое, что бросилось в глаза, предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы, на оплату труда медицинских работников, но не заложили средства на обучение, а это неправильно", - отметил Проценко.