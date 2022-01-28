В тюменских школах выездные бригады медиков будут принимать детей с ОРВИ

ТАСС, 28 января. Выездные бригады медицинских работников развернут на объектах культуры, в детсадах, школах и других учреждениях Тюменской области для приема пациентов с ОРВИ в связи с наплывом посетителей в поликлиники региона. В учебных учреждениях будут принимать только школьников и дошкольников, сообщили в информационном центре правительства области в пятницу.

"Будут развернуты так называемые выездные бригады или фильтры. Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19. <…> Учебные и дошкольные учреждения, где расположены фильтры, будут работать только со школьниками (дошкольниками) данных организаций", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что в Тюмени могут создать до 35 таких пунктов, в муниципалитетах - до 31. С понедельника, 31 января, пациентов с признаками ОРВИ начнут принимать в 10 школах Тюмени.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 98 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года в регионе выросла на 56% по сравнению со второй неделей. Заболеваемость среди взрослого населения по итогам третьей недели года выросла на 47,5%. Среди людей старше 65 лет заболеваемость выросла на 29%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 75%, среди детей - на 118%.