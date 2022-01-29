В Якутии за три года открыли более 70 школ и детсадов

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Свыше 70 школ и детсадов открыли в Якутии за последние три года, в 2022 году планируется открыть более 20 объектов образования. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, выступая на пленарном заседании участников январского совещания работников образования Республики Саха (Якутия).

"За последние три года в регионе ввели более 70 объектов общего и дошкольного образования. И сейчас в сложнейших условиях пандемии мы не сокращаем, а наращиваем темпы строительства. В 2022 году в районах и столице республики планируют ввести 23 новые школы", - сказал Николаев, добавив, что также планируется строительство шести новых детских садов, ввод круглогодичного детского центра "Полярная звезда" под Якутском, Ленского технологического техникума.

Якутия получит порядка 2,9 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт 58 школ в пяти районах республики. "Огромная работа предстоит по капитальному ремонту и оснащению школ в рамках выполнения поручения президента страны Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия", - сказал Николаев.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ. Он отметил, что 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, еще 10% - в капитальном, и назвал это недопустимым.

Январское совещание работников образования посвящено теме "Качество образования: методические аспекты". Совещание педагогов разделено на три направления: "Основная образовательная программа как инструмент совершенствования образования", "Создание условий реализации обновленных программ", "Реализация требований к образовательным результатам".