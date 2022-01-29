На Камчатке выявили первые случаи штамма "омикрон"

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"На Камчатке на данный момент у 10 заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "омикрон", - говорится в распространенном сообщении.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев коронавируса, госпитализированы 35 человек. Из-за роста числа больных COVID-19 в регионе было принято решение увеличить количество коек в моногоспиталях с 270 до 320.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.

О случаях заражения "омикроном" в других регионах Дальнего Востока ранее не сообщалось.