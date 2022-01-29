В Москве ожидаются небольшой снег и до трех градусов мороза

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют до трех градусов мороза в Москве и небольшой снег, местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 1 до 3 градусов мороза, в ночь на воскресенье похолодает до 6 градусов мороза.

В Подмосковье в дневные часы морозы будут до 6 градусов, в ночные - до 8 градусов.

Скорость восточного ветра не превысит в субботу 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 740 мм ртутного столба.