Гололедица и местами сильные осадки сохранятся на Юге России до 31 января

ТАСС, 29 января. Резкие температурные контрасты в дневные и ночные часы будут способствовать сохранению гололедицы на дорогах Юга России, где до начала следующей недели ожидаются местами сильные осадки, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России погода будет обусловлена атмосферным фронтом. Резкие температурные контрасты сохранятся, погода будет облачной, с осадками, местами сильными и продолжительными. Это касается Сочи: в городе пройдут сильные дожди, в горах - снегопады, ожидается высокий уровень лавинной опасности. На побережье днем 6-8 градусов тепла, в Красной Поляне - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла", - сказал он.

В Ростове-на-Дону, Волгограде и Симферополе погода будет идентичной: днем от нуля до 2 градусов тепла, по ночам - заморозки, гололедица. В Краснодаре днем прогнозируют 2-4 градуса тепла, в субботу - дождь. Воскресенье в краевом центре Кубани будет солнечным, ночью заморозки.

В Ялте в дневные часы столбики термометров будут подниматься до 1-3 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до 3-5 градусов мороза. В городе-курорте в выходные дни и в начале следующей недели пройдет мокрый снег.