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Тигрица Амба вернулась в Амурскую область из приграничного Китая

По пути в заповедник Амба прошла рядом с селами Украинка и Свободное, не потревожив людей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Тигрица Амба, которая в середине января пересекла российско-китайскую границу по замерзшей реке Амур, вернулась обратно в Амурскую область. Об этом в субботу сообщила пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

"Тигрица-путешественница вернулась на родину. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет про Амбу. В ночь с 26 на 27 января она пришла обратно в Приамурье", - говорится в сообщении.

Российско-китайскую границу Амба перешла 16 января, сейчас она находится на территории охранной зоны Хинганского заповедника на юге Амурской области. По пути она прошла рядом с селами Украинка и Свободное Архаринского района, людей не потревожила.

Десятилетняя тигрица Амба была выпущена в тайге Амурской области в июле 2021 года, ее привезли из приморского реабилитационного центра, в котором она оказалась в апреле из-за того, что нападала на собак возле населенных пунктов.

По данным управления по охране животных Амурской области, это не первый случай путешествия тигров, обитающих в регионе. Несколько лет назад на китайской стороне проживал тигр Кузя, выпущенный в Приамурье в 2014 году. Позже он вернулся, но о его местонахождении информации нет.

На Дальнем Востоке России обитает амурский тигр - самый крупный в мире. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.

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