В Агинском Бурятском округе Забайкалья ввели ограничения в связи с эпидобстановкой

ТАСС, 29 января. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении ограничений на проведение массовых мероприятий, а также банкетов в заведениях общепита, ограничив их режим работы до 21:00 в Агинском Бурятском округе. Связано это решение с ухудшением эпидемической обстановкой, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о дополнительных ограничениях на территории Агинского Бурятского округа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению начиная с 29 января по 1 марта 2022 года в Агинском округе приостановили проведение массовых культурно-спортивных, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе. А также отменили деловые мероприятия, за исключением дистанционного формата", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 марта введено ограничение на проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов в заведениях общественного питания. Кафе и рестораны будут работать до 21:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. Услуги дополнительного образования независимо от организационно-правовой формы переводятся в онлайн-формат, вводится запрет на посещение детьми спорткомплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, учреждений культуры, аттракционов, кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и игровых комнат.

На территории Агинского Бурятского округа третью неделю фиксируется стремительный рост инфицирования COVID-19. В четверг медики за сутки зарегистрировали 403 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. В Забайкальском крае выявлено 100,3 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, более 2 тыс. человек умерли. Ранее из-за резкого роста заболеваемости в регионе перевели все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах.