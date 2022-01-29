В Забайкалье за сутки зафиксировали максимум заболевших ковидом

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 587 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"По данным на 29 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 587 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Ранее максимальное число заразившихся было зафиксировано 27 января - 403 случая.

В Забайкальском крае выявлено 100,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 2 тыс. человек умерли. В регионе перевели все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах.