Форум "Амур" в Хабаровском крае изменит формат в 2022 году

ТАСС, 29 января. Организаторы Дальневосточного молодежного форума "Амур", который проводится в Хабаровском крае с 2016 года, меняют формут мероприятия, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"В этом году Дальневосточный молодежный образовательный форум "Амур" меняет формат. На этот раз запланированы две окружные смены, участники которых соберутся со всего Дальнего Востока, и всероссийская, которая объединит молодежь из разных уголков страны. Кроме того, в преддверии основных профильных смен пройдут еще пять межмуниципальных форумов. <…> Лучшие представители молодежной среды, хорошо проявившие себя на муниципальных форумах, попадут на основные смены "Амура", - говорится в сообщении. Первые межмуниципальные форумы состоятся уже в марте.

"Над тематикой и программой этих форумов мы еще работаем. А вот темы окружных и всероссийской смен уже определены. Ими станут социальное предпринимательство, семейные ценности и здоровый образ жизни. Всероссийская смена в этом сезоне будет второй и пройдет с 14 по 20 сентября. Ее пилотное название - "Здоровье на Амуре", - цитирует пресс-служба слова и. о. председателя комитета по делам молодежи Хабаровского края Алины Стебневой.

Организовать ежегодный форум всероссийского уровня правительству Хабаровского края поручил губернатор Михаил Дегтярев в декабре прошлого года во время презентации Стратегии развития региона до 2026 года.

Форум "Амур" проводится в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в нем приняли участие более 3 тыс. человек, на площадке форума было подготовлено более 500 проектов и социально-экономических инициатив, 170 из которых поддержало государственными грантами Федеральное агентство по делам молодежи, 25 проектов реализованы за счет инвестиций промышленных предприятий. Более 40 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.