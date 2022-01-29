Свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом впервые выявили в Удмуртии

ТАСС, 29 января. Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки поставлен в Удмуртии - 1 035, что на 25% больше, чем оперштаб сообщал накануне. Треть заболевших - дети до 14 лет, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в субботу.

"За сутки проведено 8 568 тестов на коронавирус, выявлено 1 035 новых случаев. В числе заболевших 335 детей до 14 лет, 97 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 75,8 тыс. человек, из них 421 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 10,4 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в начале недели. 727 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 128 - в тяжелом.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 685,2 тыс. человек, двумя - 536,2 тыс. Еще 117,4 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет более 64%. В регионе действуют масочный режим и самоизоляция для пожилых. Выявлено 15 случаев заражения "омикроном".