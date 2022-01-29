На Украине более 4 млн человек заразились коронавирусом за время пандемии

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Новый максимум по количеству заразившихся коронавирусом зафиксирован на Украине. Как сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, за сутки выявлено более 37,3 тыс. инфицированных.

"Новый антирекорд - 37 351 новый случай COVID-19 зафиксирован на Украине. В частности, заболел 5 341 ребенок и 806 медработников", - отметило ведомство.

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской (2 572), Львовской (3 791), Одесской (2 598) областях и в Киеве (2 418). За сутки госпитализировали 3 340 человек, выздоровели 7 163 человека, зарегистрировано 149 летальных случаев.

Антирекорды сохраняются третий день подряд. В пятницу Минздрав сообщил, что число заразившихся составило 34 408, днем ранее - 32 393. С начала пандемии на Украине заразился коронавирусом 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, летальных исходов - 100 031.

За сутки еще 78 564 человека получили прививки против COVID-19. С начала кампании по вакцинации привиты 15 306 059 человек, в том числе две дозы получили 14 600 434 человека, одну - 15 306 057. В общей сложности сделано 30 245 396 прививок.