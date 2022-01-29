Свыше 2,5 тыс. случаев заражений коронавирусом за сутки впервые выявили в Пермском крае

ПЕРМЬ, 29 января. /ТАСС/. Максимальное число заражений коронавирусом за сутки выявили в Пермском крае - 2 588. Это примерно на 20% больше, чем накануне, сообщило в субботу региональное управление Роспотребнадзора.

"На 29 января выявлено 179 798 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 2 588", - говорится в сообщении. В пятницу сообщалось о 2 099 случаях.

По абсолютному числу ежедневно заболевших Пермский край занимает седьмое место среди регионов России и первое место в ПФО, по интенсивному показателю заболеваемости - 15 место в РФ и первое место в ПФО, уточняется на сайте ведомства.

По данным регионального Минздрава, в Пермской крае развернуто 2,5 тыс. коек, что в 2,5 раза меньше, чем осенью 2021 года. Свободный коечный фонд составляет около 22%. В тяжелом состоянии находятся 165 пациентов, на ИВЛ - 71.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Власти обязали вакцинировать 80% сотрудников организаций. Ограничено проведение массовых мероприятий. Запрещена работа общепита в ночное время.