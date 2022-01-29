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Мишустин дал поручение по строительству корпуса онкодиспансера в Воронежской области

Региональное правительство должно представить план строительства на согласование до 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по строительству радиотерапевтического корпуса областного клинического онкологического диспансера в Воронежской области. До 1 февраля правительство региона должно представить на согласование в Минздрав план строительства, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Предполагаемая сумма проекта будет составлять до 1,6 млрд руб. Федеральный бюджет по поручению Михаила Мишустина профинансирует строительство на 50%, из расчета до 400 млн рублей в 2023 и 2024 годах. Выделение этих средств должно быть предусмотрено до 1 сентября 2022 года, сообщает кабмин.

Как считает правительство, реализация этого проекта позволит сделать медицинскую помощь онкобольным более комплексной. В новом корпусе планируется разместить три радиотерапевтических отделения на 90 коек и одно химиотерапевтическое отделение на 30 коек. Он также будет оснащен современным оборудованием для диагностики, сообщается в пресс-службе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВоронежская область
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