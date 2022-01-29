На Украину в 2021 году не пропустили около 7 тыс. граждан РФ

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины в 2021 году запретила въезд в страну около 7 тыс. граждан РФ, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

"Из числа иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тыс. человек", - отмечается в сообщении пресс-службы погранведомства.

По ее данным, почти втрое увеличилось количество отказов во въезде на Украину гражданам Молдавии (более 5 300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1 435), а также Румынии (1 399), Польши (1 319), Египта (1 114) и Белоруссии (765).

В сообщении говорится также, что в течение 2021 года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом он вырос за год на 18% и составил 39 млн человек. При этом пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них иностранцев - около 31 тыс. "Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки на Украину. Соотечественникам отказывали в пересечении границы из-за недействительных документов, отсутствия поручения родителей и запрета выезда за пределы страны" , - отметили в Госпогранслужбе.