Иерусалимский патриарх ожидает новой встречи в "амманском формате" в ближайшие месяцы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Патриарх Иерусалимский Феофил заявил, что надеется на проведение новой встречи глав православных церквей в "амманском формате" в ближайшие месяцы.

"Меня очень воодушевила готовность лидеров встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы", - сказал патриарх в интервью газете "Известия", опубликованном в субботу.

Он выразил уверенность, что общение предстоятелей поместных православных церквей дает лучшее решение самых глобальных проблем. "В православных церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас", - отметил патриарх Феофил.

Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, а еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации. Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине. На встрече не было представителей Александрийской и некоторых других поместных церквей. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру. Также в декабре 2020 года Синод РПЦ постановил создать Патриарший экзархат Африки.