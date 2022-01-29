В России устройства для защиты работы электросети станут обязательными на соцобъектах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МЧС до 1 августа разработает нормативные изменения, обязывающие устанавливать устройства для защиты работы электросети на социально важных объектах. Об этом говорится в опубликованных на сайте правительства в субботу поручениях по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Воронежскую область.

В документе говорится, что МЧС и Минэкономразвития должны внести изменения в правила противопожарного режима в РФ. Изменения предусматривают обязательное применение устройств защиты от дугового пробоя в электроустановках зданий и сооружений, расположенных на социально значимых объектах.

В перечне помимо прочих перечисляются общежития, детские сады, школы, дома престарелых и инвалидов неквартирного типа, больницы и так далее. Ведомства должны подготовить поправки до 1 августа этого года.

Устройства для защиты работы электросети планируют законодательно обязать устанавливать во всех жилых домах и социальных учреждениях. Данные меры объяснялись тем, что, по словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, причинами "огромного количества пожаров (35-40%) является аварийный режим работы электросети".